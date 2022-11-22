После еды возникает тяжесть в животе? Есть способ этого избежать

После еды часто одолевает чувство тяжести в желудке, но как с этим бороться, тотальное большинство людей не знают. Врач-гастроэнтеролог Ирина Филатова посоветовала тщательно пережёвывать пищу, делая не меньше 30 жевательных движений. При этом большинство людей пережёвывают гораздо быстрее, делая всего восемь-девять движений. Как итог — чувство тяжести, изжога и отрыжка.

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«Жевание стимулирует выработку слюны. В ней содержатся пищеварительные ферменты: амилаза (отвечает за переваривание крахмала) и липаза (начинает переваривание жиров). Таким образом, процесс усваивания пищи начинается в ротовой полости. Но если жевать быстро, он не успевает запуститься», — рассказала врач.

Чем больше человек жуёт, тем больше вырабатывается соляной кислоты и желчи. А от этого зависит, насколько хорошо организм усваивает белок.

«В желудке ведь нет зубов. Поэтому, если самим тщательно не измельчить кусок мяса или рыбы, белок не сможет усвоиться. В этом случае он будет продвигаться дальше и начнёт гнить в кишечнике», — добавила она.

Если недостаточно тщательно пережёвывать пищу, то и чувство сытости пройдёт очень быстро. Чтоб этого избежать, врач посоветовала после каждого положенного в рот кусочка откладывать вилку — тогда пропадёт искушение сразу же съесть следующий.

«Необходимо выработать привычку правильно жевать. Пока это не дошло до автоматизма, считайте каждое движение. Но ориентируйтесь и на ощущения: если чувствуете, что в еде остались крупные кусочки, не проглатывайте её. Некоторые продукты (например, мясо) недостаточно прожевать и 30 раз, чтобы хорошо измельчить», — отметила врач.

Также она указала на то, что не стоит пить много жидкости во время еды, ведь такая потребность возникает из-за плохого пережёвывания еды. А ещё во время приёма пищи лучше не смотреть телевизор и не сидеть в соцсетях.