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2 часа назад

Еда способна сделать вас глупее. Названы продукты, замедляющие работу мозга

Секрет Фирмы

С возрастом когнитивные способности уменьшаются. Но не спешите винить в этом старение — ведь, возможно, всё дело в том, что именно вы едите. По крайней мере, так считает врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), нутрициолог клиники академика Ройтберга Елена Евдокимова. Она назвала продукты, которые замедляют работу мозга.

Еда способна сделать вас глупее. Названы продукты, замедляющие работу мозга
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, негативно на работу мозга влияют, казалось бы, такие безобидные продукты, как солёные помидоры и огурцы.

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«В первую очередь рекомендуется ограничить употребление соленых помидоров, огурцов, копчёностей, колбас. Соль задерживает в организме жидкость и приводит к отёку стенок сосудов. Это может спровоцировать повышение артериального давления и ухудшение кровообращения в мозге, замедляющее его деятельность», — открыла тайну Евдокимова.

Кроме того, вредными, по её словам, считаются сахар и различные сахарозаменители. Употребление таких продуктов может провоцировать проблемы с усваиванием информации и концентрацией внимания.

Могут принести проблемы для мозга и быстрые углеводы — это и всевозможные сладости, сдоба (да и вообще мучное), сладкая газировка. Всё дело в том, что они легко усваиваются в организме и провоцируют резкий скачок сахара и инсулина в крови. Этот процесс приводит не только к ожирению, но и к появлению атеросклеротических бляшек. Они нарушают питание и поступление в мозг кислорода.

Вреден, разумеется, и алкоголь. «Алкоголь разрушает клетки органа, нарушает работу нервной системы и умственной деятельности, способствует ухудшению памяти. Большие дозы алкоголя могут привести к непоправимым последствиям для организма вплоть до преждевременного старения», — пояснила нутрициолог.

Не обрадуется мозг и продуктам с высоким содержанием трансжиров — фастфуду, маргарину, чипсам. Всё это нарушает функционирование клеток головного мозга, делая их мембрану непроницаемой и жёсткой.

А что же полезно для мозга?

«Полезными продуктами для мозга считаются яйца, какао-бобы, вода, зелёный чай, цельнозерновой хлеб, морковь, свекла, льняное масло. Они заряжают головной мозг энергией, поддерживают его функции, благотворно воздействуют на нервную систему», – заключила диетолог.

Кстати, о вреде фастфуда для ментального здоровья ранее рассказывала диетолог Маргарита Королёва. По её словам, поклонники нездорового перекуса находятся в зоне риска теперь не только из-за ожирения и сопутствующих недугов — увлечение бургерами и блюдами в кляре может обернуться, мягко говоря, неприятными последствиями для мозга. Речь может идти даже о риске деменции и других проблемах с головой.

Еда,Маргарита Королева,Елена Евдокимова,
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