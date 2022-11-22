Еда способна сделать вас глупее. Названы продукты, замедляющие работу мозга

С возрастом когнитивные способности уменьшаются. Но не спешите винить в этом старение — ведь, возможно, всё дело в том, что именно вы едите. По крайней мере, так считает врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), нутрициолог клиники академика Ройтберга Елена Евдокимова. Она назвала продукты, которые замедляют работу мозга.
По словам специалиста, негативно на работу мозга влияют, казалось бы, такие безобидные продукты, как солёные помидоры и огурцы.
«В первую очередь рекомендуется ограничить употребление соленых помидоров, огурцов, копчёностей, колбас. Соль задерживает в организме жидкость и приводит к отёку стенок сосудов. Это может спровоцировать повышение артериального давления и ухудшение кровообращения в мозге, замедляющее его деятельность», — открыла тайну Евдокимова.
Кроме того, вредными, по её словам, считаются сахар и различные сахарозаменители. Употребление таких продуктов может провоцировать проблемы с усваиванием информации и концентрацией внимания.
Могут принести проблемы для мозга и быстрые углеводы — это и всевозможные сладости, сдоба (да и вообще мучное), сладкая газировка. Всё дело в том, что они легко усваиваются в организме и провоцируют резкий скачок сахара и инсулина в крови. Этот процесс приводит не только к ожирению, но и к появлению атеросклеротических бляшек. Они нарушают питание и поступление в мозг кислорода.
Вреден, разумеется, и алкоголь. «Алкоголь разрушает клетки органа, нарушает работу нервной системы и умственной деятельности, способствует ухудшению памяти. Большие дозы алкоголя могут привести к непоправимым последствиям для организма вплоть до преждевременного старения», — пояснила нутрициолог.
Не обрадуется мозг и продуктам с высоким содержанием трансжиров — фастфуду, маргарину, чипсам. Всё это нарушает функционирование клеток головного мозга, делая их мембрану непроницаемой и жёсткой.
А что же полезно для мозга?
«Полезными продуктами для мозга считаются яйца, какао-бобы, вода, зелёный чай, цельнозерновой хлеб, морковь, свекла, льняное масло. Они заряжают головной мозг энергией, поддерживают его функции, благотворно воздействуют на нервную систему», – заключила диетолог.
Кстати, о вреде фастфуда для ментального здоровья ранее рассказывала диетолог Маргарита Королёва. По её словам, поклонники нездорового перекуса находятся в зоне риска теперь не только из-за ожирения и сопутствующих недугов — увлечение бургерами и блюдами в кляре может обернуться, мягко говоря, неприятными последствиями для мозга. Речь может идти даже о риске деменции и других проблемах с головой.