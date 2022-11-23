Диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова назвала продукт, который наиболее опасен для печени. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, хуже всего на печень влияет употребление алкоголя и жирной пищи. Наиболее опасным продуктом она назвала сало и посоветовала ограничить его употребление.

В сале содержится очень много жира, а печень отвечает за расщепление этого питательного вещества. Поэтому после того, как человек ест сало, его печень начинает работать на износ. У человека может появиться неинфекционный гепатит. В таком случае ему придется ехать в больницу и делать операцию.

Белоусова призвала употреблять сало с такой же периодичностью, как и другие деликатесы. Например, черную икру. В таком случае продукт будет безопасным.