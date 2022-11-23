Диетолог рассказала о пользе семечек подсолнечника для нервной системы

«В семечках много магния, который успокаивает нервную систему, расслабляет сосуды и понижает давление. Поэтому они хороши для тех, кто нервозный. Там есть и витамины группы B, которые тоже великолепно влияют на нервную систему», — уточнила она в беседе с сайтом «Москва 24».