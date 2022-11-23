Эксперт рассказала, как выбрать самый полезный хлеб

При выборе полезного хлеба нужно обращать внимание на муку, из которой он сделан, рассказала Москве 24 врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

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Если первой в составе указана пшеничная мука высшего сорта, то продукт лучше вернуть обратно на полку, посоветовала она.

Врач пояснила, что такая мука состоит только из эндосперма пшеницы, а в нем в основном один крахмал. Намного полезнее будет хлеб, приготовленный из цельнозерновой муки. Кроме эндосперма, в ее состав входят также зародыши пшеницы и отруби: они содержат белки, жиры, витамины, клетчатку, минералы и полезные растительные соединения.

Для людей с диабетом и просто желающих снизить вес отличным вариантом будет хлеб из пророщенного зерна пшеницы. В процессе прорастания часть крахмала в зерне расщепляется, и углеводов в продукте становится меньше. К тому же в пророщенной пшенице больше пищевых волокон, белка, фолиевой кислоты и антиоксидантов. А еще она богата бета-каротином и витаминами С и Е. По словам диетолога, особой пользой обладает хлеб на закваске. Готовят его путем естественной ферментации с помощью дрожжей и бактерий. Этот процесс помогает уменьшить в продукте количество фитиновой кислоты, которая ухудшает усвоение некоторых минералов.