Диетолог назвала неожиданную пользу семечек

Елена Соломатина, врач-диетолог, заявила, что семечки могут помочь в профилактике ряда заболеваний. Об этом сообщает "Москва 24".
Специалист отметила, что в семечках содержится много питательных веществ, которые помогают нервной системе.
В продукте также содержится много витамина Е, который помогает в профилактике атеросклероза. Он также улучшает кожу и зрение, предохраняя клетки от разрушения.
Соломатина посоветовала употреблять семечки тем, кто не ест мясо, так как в них содержится растительный белок. Также они богаты жирными кислотами, полезными для сердца.
Тем не менее, их не стоит употреблять людям, имеющим заболевания ЖКТ, а также тем, кто страдает от лишнего веса.
Ранее сообщалось, что диетолог назвала самый опасный для печени продукт.