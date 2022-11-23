Диетолог назвала неожиданную пользу семечек

Елена Соломатина, врач-диетолог, заявила, что семечки могут помочь в профилактике ряда заболеваний. Об этом сообщает "Москва 24".

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Специалист отметила, что в семечках содержится много питательных веществ, которые помогают нервной системе.

"В семечках есть много магния, который успокаивает нервную систему, расслабляет сосуды и понижает давление" Елена Соломатина Врач-диетолог

В продукте также содержится много витамина Е, который помогает в профилактике атеросклероза. Он также улучшает кожу и зрение, предохраняя клетки от разрушения.

Соломатина посоветовала употреблять семечки тем, кто не ест мясо, так как в них содержится растительный белок. Также они богаты жирными кислотами, полезными для сердца.

Тем не менее, их не стоит употреблять людям, имеющим заболевания ЖКТ, а также тем, кто страдает от лишнего веса.