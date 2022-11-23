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1 час назад

Диетолог Соломатина заявила, что семечки помогают в профилактике болезней

Мария Каткова
Елена Соломатинаэксперт

Елена Соломатина, врач-диетолог, заявила, что семечки могут помочь в профилактике ряда заболеваний. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог назвала неожиданную пользу семечек
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалист отметила, что в семечках содержится много питательных веществ, которые помогают нервной системе.

"В семечках есть много магния, который успокаивает нервную систему, расслабляет сосуды и понижает давление"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

В продукте также содержится много витамина Е, который помогает в профилактике атеросклероза. Он также улучшает кожу и зрение, предохраняя клетки от разрушения.

Соломатина посоветовала употреблять семечки тем, кто не ест мясо, так как в них содержится растительный белок. Также они богаты жирными кислотами, полезными для сердца.

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Тем не менее, их не стоит употреблять людям, имеющим заболевания ЖКТ, а также тем, кто страдает от лишнего веса.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала самый опасный для печени продукт.

Еда,Елена Соломатина,
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