Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
51 минуту назад

Названы полезные свойства кешью

Родной город

Орехи кешью содержат множество полезных веществ, благодаря которым положительно влияют на здоровье человека.

Названы полезные свойства кешью
Фото: unsplashunsplash

По словам специалистов регионального управления Роспотребнадзора, самые крупные в мире плантации по выращиванию кешью находятся в Бразилии, Нигерии, Индии и Вьетнаме.

Название ореха происходит от греческого слова kardia, что значит сердце. Кешью содержат большое количество калия, магния, цинка, селена, меди, железа, а также витаминов группы В и жирных кислот.

Благодаря такому разнообразному составу орехи улучшают работу нервной системы и предотвращают возникновение спазмов и судорог.

Плоды кешью отлично подойдут для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снизят риск развития атеросклероза. Также они участвуют в регулировании уровня сахара в крови и предотвращают осложнения диабета. Помимо этого, кешью благотворно влияет на здоровье кожи, ногтей и волос.

Сотрудники ведомства отмечают, что людям с индивидуальной непереносимостью необходимо воздержаться от употребления этого продукта. Также лучше всего покупать кешью в обжаренном виде, так как верхняя оболочка ореха ядовита.

Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители