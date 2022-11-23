Названы полезные свойства кешью

Орехи кешью содержат множество полезных веществ, благодаря которым положительно влияют на здоровье человека.

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По словам специалистов регионального управления Роспотребнадзора, самые крупные в мире плантации по выращиванию кешью находятся в Бразилии, Нигерии, Индии и Вьетнаме.

Название ореха происходит от греческого слова kardia, что значит сердце. Кешью содержат большое количество калия, магния, цинка, селена, меди, железа, а также витаминов группы В и жирных кислот.

Благодаря такому разнообразному составу орехи улучшают работу нервной системы и предотвращают возникновение спазмов и судорог.

Плоды кешью отлично подойдут для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снизят риск развития атеросклероза. Также они участвуют в регулировании уровня сахара в крови и предотвращают осложнения диабета. Помимо этого, кешью благотворно влияет на здоровье кожи, ногтей и волос.