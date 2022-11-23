Стали известны признаки качественной тушенки

Кандидат медицинских наук и диетолог Дарья Русакова рассказала, по каким критериям нужно выбирать тушенку. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт отметила, что свежее мясо более полезно, чем консервированное. Однако тушенку можно употреблять в небольших количествах, если она качественная.
Хорошую тушенку можно определить по составу. В ней не должно быть консервантов, соли, крахмала и других добавок. Также не стоит брать банки, которые имеют видимые повреждения, так как такое мясо может быть опасно употреблять в пищу. Качественную тушенку можно употреблять, но нечасто — два раза в неделю.
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