Стали известны признаки качественной тушенки

Эксперт отметила, что свежее мясо более полезно, чем консервированное. Однако тушенку можно употреблять в небольших количествах, если она качественная.

Хорошую тушенку можно определить по составу. В ней не должно быть консервантов, соли, крахмала и других добавок. Также не стоит брать банки, которые имеют видимые повреждения, так как такое мясо может быть опасно употреблять в пищу. Качественную тушенку можно употреблять, но нечасто — два раза в неделю.