5 лучших источников растительного белка

Специалисты советуют включать в свое меню как растительный, так и животный белок в соотношении 50/50.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» напоминает, что белок служит строительным материалом для клеток, основой для химических процессов и незаменим для нормальной работы иммунной системы.

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Ряд аминокислот организм способен синтезировать самостоятельно, но есть и другие, незаменимые, которые можно получить из животной или растительной пищи. Животный белок, безусловно, предпочтительнее – он легче усваивается и перерабатывается в аминокислоты. Но и растительный белок тоже полезен. Специалисты называют топ-5 продуктов, которые рекомендуются для употребления.

Бобовые

Фасоль, горох, соя, нут, чечевица, маш, а также арахис содержат большое количество растительного белка, усваивающегося организмом на 80 %. Но в них и достаточно много жира (2–4%), крахмала (38–34%), пищевых волокон (6–12%), железа (3–1%), что делает бобовые трудноусвояемым продуктом.

Крупы

Овес, пшеница, рис, кукуруза, ячмень способны насытить организм не только белком, но и рядом необходимых микро- и макронутриентов. Не стоит забывать, что в злаковых содержится глютен в разной концентрации, что может привести к аллергической реакции. Гречка и киноа – чемпионы по содержанию белка (больше 12 %), но глютена в них нет.

Соя

В соевых бобах содержится до 50 г белка на 100 г, что в 2 раза превышает содержание протеина в мясе. Противники сои ссылаются на тот факт, что в ней есть фитоэстрогены – белки, структурно схожие с эстрогенами. Для женского организма эти вещества полезны, а для мужского безопасны в тех дозах, в которых поступают с питанием.

Грибы

Только шампиньоны содержат 18 аминокислот, а в сушеных грибах содержание протеинов повышается в 10 раз. К минусам грибов относится то, что они тяжело перевариваются.

Орехи и семена