Как легко очистить грецкие орехи: гениальный лайфхак

Грецкие орехи содержат кладезь ценных микроэлементов для здоровья, энергии и красоты. Однако высокая стоимость плодов многих останавливает от их покупки: в большинстве регионов России за килограмм очищенных грецких орехов придется заплатить больше 1000 рублей. Куда приятнее цена у грецких орехов в скорлупе — в 2-3 раза меньше. Правда, тут есть одно «но»: чистка этого ореха — занятие непростое и не самое приятное. Как избежать лишних мучений и добраться до заветной сердцевины плода, читайте в материале «Рамблера».

Одни пытаются вскрыть грецкий орех ножом или ударом молотка, другие же (кажется, более изобретательные, но не сильно дальновидные) раскалывают скорлупу, вкладывая орех в дверные створки, не задумываясь о вреде, причиняемом ремонту.

Оказывается, всего этого можно избежать: для того, чтобы грецкий орех получилось извлечь голыми руками, его сначала нужно сварить. Этот лайфхак широко обсуждается в социальных сетях — многие пользователи подтвердили, что благодаря кипятку скорлупа отходит от ядра грецкого ореха с минимальными усилиями.

Вот, как работает эта методика.

Хорошо промойте скорлупу грецких орехов;

Вскипятите воду в любой подходящей для этого емкости;

положите в кипяток грецкие орехи и оставьте на огне примерно на 3 минуты;

выложите орехи в дуршлаг, чтобы с них стекли остатки воды;

когда орехи остынут, можете приступать к их чистке.