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1 час назад

Как легко очистить грецкие орехи: гениальный лайфхак

Мира Маркина

Грецкие орехи содержат кладезь ценных микроэлементов для здоровья, энергии и красоты. Однако высокая стоимость плодов многих останавливает от их покупки: в большинстве регионов России за килограмм очищенных грецких орехов придется заплатить больше 1000 рублей. Куда приятнее цена у грецких орехов в скорлупе — в 2-3 раза меньше. Правда, тут есть одно «но»: чистка этого ореха — занятие непростое и не самое приятное. Как избежать лишних мучений и добраться до заветной сердцевины плода, читайте в материале «Рамблера».

Как легко очистить грецкие орехи: гениальный лайфхак
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Одни пытаются вскрыть грецкий орех ножом или ударом молотка, другие же (кажется, более изобретательные, но не сильно дальновидные) раскалывают скорлупу, вкладывая орех в дверные створки, не задумываясь о вреде, причиняемом ремонту.

Оказывается, всего этого можно избежать: для того, чтобы грецкий орех получилось извлечь голыми руками, его сначала нужно сварить. Этот лайфхак широко обсуждается в социальных сетях — многие пользователи подтвердили, что благодаря кипятку скорлупа отходит от ядра грецкого ореха с минимальными усилиями.

Вот, как работает эта методика.

  • Хорошо промойте скорлупу грецких орехов;
  • Вскипятите воду в любой подходящей для этого емкости;
  • положите в кипяток грецкие орехи и оставьте на огне примерно на 3 минуты;
  • выложите орехи в дуршлаг, чтобы с них стекли остатки воды;
  • когда орехи остынут, можете приступать к их чистке.

Некоторые пользователи интересовались в обсуждениях: а не «убьет» ли кипящая вода все полезные компоненты в составе орехов? За это не стоит переживать: скорлупа защищает плоды. К тому же ядра грецких орехов и так рекомендуется замачивать перед употреблением: чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту, которая препятствует их усваиванию в кишечнике.

Еда,
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