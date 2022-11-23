Чем полезны орехи, и как выбрать качественный товар при покупке

Орехи – это не просто вкусное лакомство, но и очень полезный продукт, который может принести максимум пользы организму, если знать нюансы его употребления и правила выбора при покупке.
Специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание» напоминают, что орехи имеют высокую пищевую ценность, поскольку содержат много растительных жиров. При этом у них очень низкий гипогликемический индекс, что позволяет страдающим сахарным диабетом людям добавлять их в рацион.
В орехах содержится много калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот.
Добавлять в рацион этот продукт лучше 1–2 раза в неделю порциями около 35 г. Совместное употребление орехов и зерновых усугубляет аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому лучше всего сочетать орехи с молочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.
Хранить орехи следует в герметичной таре в сухом месте.