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1 час назад

Чем полезны орехи, и как выбрать качественный товар при покупке

Крестьянская жизнь

Орехи – это не просто вкусное лакомство, но и очень полезный продукт, который может принести максимум пользы организму, если знать нюансы его употребления и правила выбора при покупке.

Чем полезны орехи, и как выбрать качественный товар при покупке
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание» напоминают, что орехи имеют высокую пищевую ценность, поскольку содержат много растительных жиров. При этом у них очень низкий гипогликемический индекс, что позволяет страдающим сахарным диабетом людям добавлять их в рацион.

В орехах содержится много калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот.

Добавлять в рацион этот продукт лучше 1–2 раза в неделю порциями около 35 г. Совместное употребление орехов и зерновых усугубляет аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому лучше всего сочетать орехи с молочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.

При покупке орехов важно обратить внимание на ряд нюансов.
  • Срок годности (он редко может превышать полгода).
  • Надежность продавца. Приобретайте продукт только в местах санкционированной торговли, не стесняйтесь просить продавцов предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
  • Упаковка. Лучше покупать орехи в промышленной упаковке.
  • Вкус, запах. У орехов не должно быть прогорклого запаха или вкуса, следов плесени или порчи как в самих ядрах, так и на скорлупе.
  • Внешний вид. Приобретая очищенные орехи, надо выбирать объемные, издающие хруст ядра, а от вялых и сморщенных лучше отказаться.

Хранить орехи следует в герметичной таре в сухом месте.

Еда,Роспотребнадзор,
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