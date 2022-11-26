Рождественский пост 2022: даты, календарь, правила и традиции

В последние дни ноября у православных христиан начнется Рождественский пост. Он считается одним из строгих. Поэтому многие уже сейчас интересуются тем, что можно и нельзя делать во время поста, каким должно быть питание и праздновать ли Новый год. Ответы на эти вопросы ищите в нашем материале.
Рождественский пост в отличие от Великого поста каждый год начинается в один и тот же день – 28 ноября, и заканчивается накануне Рождества, то есть, 6 января. Еще его называют Филипповым. Почему? Дело в том, что заговенье – последний день, когда разрешено употреблять «скоромную» пищу – приходится на день памяти апостола Филиппа (14 ноября по старому стилю).
Набивать желудок любимыми продуктами, которые на 40 дней окажутся под запретом, все же не стоит. Лучше подумать о плавном вхождении в пост. Например, сначала отказаться от мяса (красного и птицы), затем исключить из рациона молоко, яйца.
В первые дни многие постящиеся сталкиваются с большим аппетитом. В этом случае рекомендуется увеличивать порции постных блюд или есть чаще, чем обычно. Когда организм привыкнет к менее калорийной пище, этими советами можно пренебречь.
Еще один совет — между приемами пищи перекусывайте продуктами, богатыми клетчаткой, а также пейте воду (вместо соков, морсов и компотов).
Облегчить вхождение в пост поможет и закупка продуктов, которые можно есть, согласно монастырскому уставу. К ним относятся:
Что касается алкоголя – небольшое количество вина разрешено выпить в выходные и дни больших церковных праздников.
Во время Рождественского поста ни монахи, ни миряне не едят мясо, птицу, молочные и кисломолочные продукты, яйца, а также продукты, их содержащие.
Этот пост или «Рождественская четыредесятница» делится на два периода, с которыми связана строгость ограничений:
Правила, которые мы перечислили выше, написаны в соответствии с Типиконом или монашеским уставом. Миряне постятся мягче. Например, не практикуют сухоядение (кроме последних дней накануне Рождества), а рыбу не едят только в среду и пятницу.
Менее строгим может быть пост для беременных, детей, а также тех, кто в дни четыредесятницы борется с недугом.
Также некоторые миряне едят горячую пищу с маслом по средам и пятницам, если в эти дни церковь отмечает праздник, а накануне служится Всенощное бдение.
Один из главных и любимых праздников среди россиян – наступление Нового года – непременно попадает на пост. В этом случае постящимся рекомендуется продумать постное меню, воздержаться от алкоголя и чревоугодия, праздного веселья. Поскольку в 2022 году 31 декабря – это суббота, то можно приготовить любимое блюдо из рыбы и морепродуктов.
Если так случилось, что пост был нарушен, последователи православной церкви советуют исповедать грех перед священником и не впадать в отчаяние. Они предлагают подумать: почему вы пошли на уступки – собственным желаниям ли, человеку, который угощает? А может быть, ваше тело вовсе было ослаблено болезнью и потому произошло нарушение аскезы.
В первую очередь стоит помнить о том, что любой пост – это все-таки не цель, а средство. Через ограничения, молитву и покаяние православные христиане смиряют свою плоть и очищаются от грехов для празднования появления Христа на свет. В противном случае пост превращается в обычную диету.
Начать пост опытные пастыри советуют с размышлений о святом Филиппе в день заговенья. Можно почитать его житие, подумать о подвиге, который он совершил для церкви. Это, по мнению священнослужителей, поможет подготовить душу к Рождественскому посту.
В последние дни декабря, когда у детей начинаются утренники и «ёлки», у взрослых – корпоративы и посиделки с друзьями, рекомендуется быть более избирательными. И, допустим, не посещать все мероприятия подряд, а выбрать самые важные. Если есть такая возможность, то лучше вовсе перенести все встречи и посещения концертов на период святок.
Во время Рождественского поста разрешено крещение, а вот обряды венчания не проводятся. Отказ от исполнения супружеского долга допускается при обоюдном согласии партнеров, как и зачатие.
Постящимся можно заниматься рукоделием, а вот просмотр телевизора и интернет-ресурсов рекомендовано сократить до минимально возможного. Также рекомендовано отказаться от таких хобби, как охота и рыбалка.
Еще один момент – в период последнего многодневного поста нет особых дней для поминовения усопших. Поэтому подать соответствующую записку можно в любой день, когда проводится литургия.
Как мы уже отметили, пост заканчивается в Сочельник. Некоторые прихожане соблюдают в этот день самый строгий пост: не едят ничего до наступления темноты (и появления первой – «Вифлеемской» звезды). Но это необязательно. А вот выйти из поста правильно необходимо. Начать стоит с употребления за ужином накануне Рождества сочива – каши из зерен пшеницы с медом и сухофруктами. Это блюдо рекомендовано христианам в качестве источника энергии до начала ночной службы и последующего наступления праздника.