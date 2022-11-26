Рождественский пост 2022: даты, календарь, правила и традиции

В последние дни ноября у православных христиан начнется Рождественский пост. Он считается одним из строгих. Поэтому многие уже сейчас интересуются тем, что можно и нельзя делать во время поста, каким должно быть питание и праздновать ли Новый год. Ответы на эти вопросы ищите в нашем материале.

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Рождественский пост 2022: когда начинается и как подготовиться

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Рождественский пост в отличие от Великого поста каждый год начинается в один и тот же день – 28 ноября, и заканчивается накануне Рождества, то есть, 6 января. Еще его называют Филипповым. Почему? Дело в том, что заговенье – последний день, когда разрешено употреблять «скоромную» пищу – приходится на день памяти апостола Филиппа (14 ноября по старому стилю).

Набивать желудок любимыми продуктами, которые на 40 дней окажутся под запретом, все же не стоит. Лучше подумать о плавном вхождении в пост. Например, сначала отказаться от мяса (красного и птицы), затем исключить из рациона молоко, яйца.

В первые дни многие постящиеся сталкиваются с большим аппетитом. В этом случае рекомендуется увеличивать порции постных блюд или есть чаще, чем обычно. Когда организм привыкнет к менее калорийной пище, этими советами можно пренебречь.

Еще один совет — между приемами пищи перекусывайте продуктами, богатыми клетчаткой, а также пейте воду (вместо соков, морсов и компотов).

Как питаться в Рождественский пост

Облегчить вхождение в пост поможет и закупка продуктов, которые можно есть, согласно монастырскому уставу. К ним относятся:

овощи и фрукты, ягоды (в том числе в сушеном виде)

любые крупы и макароны

рыба и морепродукты

орехи

мед

растительное масло

хлеб из цельнозерновой муки.

Что касается алкоголя – небольшое количество вина разрешено выпить в выходные и дни больших церковных праздников.

Во время Рождественского поста ни монахи, ни миряне не едят мясо, птицу, молочные и кисломолочные продукты, яйца, а также продукты, их содержащие.

Этот пост или «Рождественская четыредесятница» делится на два периода, с которыми связана строгость ограничений:

до дня святого Николая (19 декабря) можно есть рыбу (кроме среды и пятницы) и растительное масло;

в период с 20 декабря до 6 января – аскеза усиливается, рыбу, а также морепродукты можно вкушать только по субботам и воскресеньям, по средам и пятницам практикуется сухоядение или потребление пищи в холодном виде и бес масла.

Важное уточнение

Правила, которые мы перечислили выше, написаны в соответствии с Типиконом или монашеским уставом. Миряне постятся мягче. Например, не практикуют сухоядение (кроме последних дней накануне Рождества), а рыбу не едят только в среду и пятницу.

Менее строгим может быть пост для беременных, детей, а также тех, кто в дни четыредесятницы борется с недугом.

Также некоторые миряне едят горячую пищу с маслом по средам и пятницам, если в эти дни церковь отмечает праздник, а накануне служится Всенощное бдение.

Один из главных и любимых праздников среди россиян – наступление Нового года – непременно попадает на пост. В этом случае постящимся рекомендуется продумать постное меню, воздержаться от алкоголя и чревоугодия, праздного веселья. Поскольку в 2022 году 31 декабря – это суббота, то можно приготовить любимое блюдо из рыбы и морепродуктов.

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Если так случилось, что пост был нарушен, последователи православной церкви советуют исповедать грех перед священником и не впадать в отчаяние. Они предлагают подумать: почему вы пошли на уступки – собственным желаниям ли, человеку, который угощает? А может быть, ваше тело вовсе было ослаблено болезнью и потому произошло нарушение аскезы.

В чем смысл этого поста и какие есть традиции

В первую очередь стоит помнить о том, что любой пост – это все-таки не цель, а средство. Через ограничения, молитву и покаяние православные христиане смиряют свою плоть и очищаются от грехов для празднования появления Христа на свет. В противном случае пост превращается в обычную диету.

Начать пост опытные пастыри советуют с размышлений о святом Филиппе в день заговенья. Можно почитать его житие, подумать о подвиге, который он совершил для церкви. Это, по мнению священнослужителей, поможет подготовить душу к Рождественскому посту.

В последние дни декабря, когда у детей начинаются утренники и «ёлки», у взрослых – корпоративы и посиделки с друзьями, рекомендуется быть более избирательными. И, допустим, не посещать все мероприятия подряд, а выбрать самые важные. Если есть такая возможность, то лучше вовсе перенести все встречи и посещения концертов на период святок.

Во время Рождественского поста разрешено крещение, а вот обряды венчания не проводятся. Отказ от исполнения супружеского долга допускается при обоюдном согласии партнеров, как и зачатие.

Постящимся можно заниматься рукоделием, а вот просмотр телевизора и интернет-ресурсов рекомендовано сократить до минимально возможного. Также рекомендовано отказаться от таких хобби, как охота и рыбалка.

Еще один момент – в период последнего многодневного поста нет особых дней для поминовения усопших. Поэтому подать соответствующую записку можно в любой день, когда проводится литургия.