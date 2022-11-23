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1 час назад

Гастроэнтеролог Терехова объяснила, как выбрать киви в магазине

Диана Товсепова

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, как правильно выбирать киви в магазине, изданию «Газета.Ru».

Гастроэнтеролог объяснила, как выбрать киви в магазине
Фото: PxherePxhere

По словам врача, кожица киви должна быть без вмятин и темных пятен, равномерного цвета.

Можно даже провести "тест": если потереть кожицу ворсинки должны легко сниматься. При этом зрелые плоды остаются слегка твердыми с сухой плодоножкой, при нажатии на которую не должен выступать сок.

По словам гастроэнтеролога, киви содержит большое количество витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет, в то же время повышающих стрессоустойчивость. Так например, съев одно киви в день, вы можете обеспечивать суточную норму витамина C.

Киви даже способствуют похудению из-за содержащихся в его шкурке антиоксидантов, помогающих сжигать калории.

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Татьяна Терехова,
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