Гастроэнтеролог объяснила, как выбрать киви в магазине

Гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, как правильно выбирать киви в магазине, изданию «Газета.Ru».

Фото: Pxhere Pxhere

По словам врача, кожица киви должна быть без вмятин и темных пятен, равномерного цвета.

Можно даже провести "тест": если потереть кожицу ворсинки должны легко сниматься. При этом зрелые плоды остаются слегка твердыми с сухой плодоножкой, при нажатии на которую не должен выступать сок.

По словам гастроэнтеролога, киви содержит большое количество витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет, в то же время повышающих стрессоустойчивость. Так например, съев одно киви в день, вы можете обеспечивать суточную норму витамина C.

Киви даже способствуют похудению из-за содержащихся в его шкурке антиоксидантов, помогающих сжигать калории.