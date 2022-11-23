Стручковая фасоль - один из самых полезных продуктов. Эксперт объяснила почему

Если вы боитесь набрать вес в праздники из-за обилия высококалорийной и жирной пищи, то обратите внимание на стручковую фасоль. Она даст чувство сытости, и при этом её не нужно есть слишком много.

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Стручковая фасоль стоит не так дорого и имеет множество преимуществ для здоровья. В ней много витамина С, бета-каротина. Также она помогает в борьбе с воспалением, считается хорошим источником калия, фолиевой кислоты. Два последних компонента помогают регулировать кровяное давление.

Кроме того, как отмечает доцент кафедры питания и общественного питания в Университете Род-Айленда в Кингстоне Майя Вадивелоо, в стручковой фасоли содержится большое количество клетчатки и белка. А это значит, что она снижает уровень холестерина в организме.

Известно также, что благодаря клетчатке можно улучшить здоровье кишечника. А ещё она снижает вероятность развития рака толстой кишки.

Стручковая фасоль может и навредить. Зависит это от способа её приготовления. Так, при варке исчезает множество питательных веществ, а вкус становится менее насыщенным.

Специалист советует готовить фасоль на полезных для здоровья сердца маслах: оливковом либо любом нетропическом растительном масле. Если вы делаете запеканку, то крем-супы и жирные сливки вы можете заменить обезжиренным молоком либо греческим йогуртом. И для давления будет лучше, если вы не станете добавлять в блюда слишком много соли.