Эти пять привычек в еде избавят вас от сезонной депрессии

Сезонное аффективное расстройство, то есть сезонная депрессия, обычно возникает поздней осенью. Среди её общих симптомов выделяют чувство грусти, капризность, упадок сил или вялость, сложности с концентрацией внимания на повседневных делах, ощущение безнадёжности. Вот какие пищевые привычки вам могут помочь с этим справиться.
Диетолог Эми Гудсон подчёркивает, что не существует рациона, который помог бы вам избежать сезонной депрессии. Однако вы всё ещё можете сделать несколько вещей, чтобы предотвратить её симптомы.
Ешьте больше продуктов с витамином D. Согласно научным исследованиям, люди с дефицитом витамина D больше склонны к депрессии. Также может существовать связь и между недостатком витамина D и сезонным аффективным расстройством. Специалисты из клиники Майо говорят, что взрослым нужно получать около 600 мкг витамина D в сутки. При каждом приёме пищи употребляйте много белка. Дело в том, что благодаря белку повышается уровень серотонина и дофамина, связанных с хорошим самочувствием. Также белок позволяет в течение дня поддерживать энергию на одном уровне. Если возможно, то за один приём пищи нужно съедать примерно 20 г белка.
Ограничьте потребление продуктов с добавленным сахаром и обработанных пищевых продуктов. Хотя сахар быстро улучшит самочувствие, он также позже вызывает упадок сил. А это может усилить симптомы депрессии. Научные исследования тоже подтверждают, что добавленный сахар и обработанные пищевые продукты негативно влияют на психическое здоровье в целом. Употребляйте как минимум две порции листовых зелёных овощей в день. Такие овощи считаются хорошим источником фолиевой кислоты. А низкий уровень этого элемента связан с депрессией. Ешьте чаще и небольшими порциями. Продукты при этом должны содержать много белка и клетчатки. Это позволит стабилизировать в течение дня уровень сахара в крови, а значит, и уровень энергии.
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