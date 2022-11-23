Эти пять привычек в еде избавят вас от сезонной депрессии

Сезонное аффективное расстройство, то есть сезонная депрессия, обычно возникает поздней осенью. Среди её общих симптомов выделяют чувство грусти, капризность, упадок сил или вялость, сложности с концентрацией внимания на повседневных делах, ощущение безнадёжности. Вот какие пищевые привычки вам могут помочь с этим справиться.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Диетолог Эми Гудсон подчёркивает, что не существует рациона, который помог бы вам избежать сезонной депрессии. Однако вы всё ещё можете сделать несколько вещей, чтобы предотвратить её симптомы.

Ешьте больше продуктов с витамином D. Согласно научным исследованиям, люди с дефицитом витамина D больше склонны к депрессии. Также может существовать связь и между недостатком витамина D и сезонным аффективным расстройством. Специалисты из клиники Майо говорят, что взрослым нужно получать около 600 мкг витамина D в сутки. При каждом приёме пищи употребляйте много белка. Дело в том, что благодаря белку повышается уровень серотонина и дофамина, связанных с хорошим самочувствием. Также белок позволяет в течение дня поддерживать энергию на одном уровне. Если возможно, то за один приём пищи нужно съедать примерно 20 г белка.

Ограничьте потребление продуктов с добавленным сахаром и обработанных пищевых продуктов. Хотя сахар быстро улучшит самочувствие, он также позже вызывает упадок сил. А это может усилить симптомы депрессии. Научные исследования тоже подтверждают, что добавленный сахар и обработанные пищевые продукты негативно влияют на психическое здоровье в целом. Употребляйте как минимум две порции листовых зелёных овощей в день. Такие овощи считаются хорошим источником фолиевой кислоты. А низкий уровень этого элемента связан с депрессией. Ешьте чаще и небольшими порциями. Продукты при этом должны содержать много белка и клетчатки. Это позволит стабилизировать в течение дня уровень сахара в крови, а значит, и уровень энергии.