Как правильно заморозить готовую домашнюю еду

Иногда в холодильнике остаётся приготовленная домашняя еда, которую уже никто не хочет есть, но выбрасывать её жалко.
Тогда можно прибегнуть к заморозке готового продукта. Однако делать это нужно, соблюдая несколько правил.
Эксперты Food ru отметили, что лучше всего перенесут заморозку жареные рыба и мясо, печёная и варёная птица, тушёные овощи, котлеты, блины с начинкой.
Также хорошо заморозятся запеканки, каши, супы, хлеб и хлебобулочные изделия, пицца.
Однако есть и те продукты, которые нельзя замораживать. К ним относятся соусы на основе сливок и яиц, йогурты, сваренные вкрутую яйца, огурцы и салаты из свежих овощей.
При заморозке на упаковке продукта лучше написать дату приготовления и дату заморозки еды.
Готовые блюда лучше замораживать порционно, например, в контейнерах или стаканчиках по 200-250 граммов.
В морозилке овощные блюда хорошо сохраняются до шести месяцев, такой же срок относится к тушёной курице или говядине.
До четырёх месяцев сохраняются супы, два месяца – рыба, а свинина и молочные продукты – всего месяц.
Лучше всего размораживать продукты постепенно. Нужно переложить еду из морозилки в холодильник на ночь. Затем её можно разогреть на плите или в духовке.