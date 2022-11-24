Как правильно заморозить готовую домашнюю еду

Иногда в холодильнике остаётся приготовленная домашняя еда, которую уже никто не хочет есть, но выбрасывать её жалко.

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Тогда можно прибегнуть к заморозке готового продукта. Однако делать это нужно, соблюдая несколько правил.

Эксперты Food ru отметили, что лучше всего перенесут заморозку жареные рыба и мясо, печёная и варёная птица, тушёные овощи, котлеты, блины с начинкой.

Также хорошо заморозятся запеканки, каши, супы, хлеб и хлебобулочные изделия, пицца.

Однако есть и те продукты, которые нельзя замораживать. К ним относятся соусы на основе сливок и яиц, йогурты, сваренные вкрутую яйца, огурцы и салаты из свежих овощей.

При заморозке на упаковке продукта лучше написать дату приготовления и дату заморозки еды.

Готовые блюда лучше замораживать порционно, например, в контейнерах или стаканчиках по 200-250 граммов.

В морозилке овощные блюда хорошо сохраняются до шести месяцев, такой же срок относится к тушёной курице или говядине.

До четырёх месяцев сохраняются супы, два месяца – рыба, а свинина и молочные продукты – всего месяц.