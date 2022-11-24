В тарелках какого цвета еда кажется невкусной

Ученые из Портсмутского университета в Великобритании обнаружили, что цвет тарелки влияет на вкус еды в ней. Исследование было опубликовано в журнале Food Quality and Preference.
В эксперименте приняли участие почти 50 человек. Команда планировала изучить их пищевую неофобию (нежелание пробовать новую пищу).
Всех добровольцев разделили на две группы: люди, придирчивые к еде, и непривередливые. Всем испытуемым подавали одни и те же закуски в красных, белых и синих мисках.
Результаты показали, что восприятие солености и желательности продуктов зависели от цвета тарелки в первой группе, но не во второй.
Так, в красных и синих тарелках пища казалась более соленой по сравнению с пищей в белых, красные тарелки также делали еду менее привлекательной.
Ученые считают, что такая закономерность может объясняться тем, что соленые продукты зачастую продаются именно в синих упаковках. Остальные закономерности исследователи продолжат изучать, они также хотят выяснить, как люди реагируют на другие цвета тарелок.