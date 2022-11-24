В тарелках какого цвета еда кажется невкусной

Ученые из Портсмутского университета в Великобритании обнаружили, что цвет тарелки влияет на вкус еды в ней. Исследование было опубликовано в журнале Food Quality and Preference.

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В эксперименте приняли участие почти 50 человек. Команда планировала изучить их пищевую неофобию (нежелание пробовать новую пищу).

Всех добровольцев разделили на две группы: люди, придирчивые к еде, и непривередливые. Всем испытуемым подавали одни и те же закуски в красных, белых и синих мисках.

Результаты показали, что восприятие солености и желательности продуктов зависели от цвета тарелки в первой группе, но не во второй.

Так, в красных и синих тарелках пища казалась более соленой по сравнению с пищей в белых, красные тарелки также делали еду менее привлекательной.