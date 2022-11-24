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1 час назад

В тарелках какого цвета еда кажется невкусной

Газета.Ru

Ученые из Портсмутского университета в Великобритании обнаружили, что цвет тарелки влияет на вкус еды в ней. Исследование было опубликовано в журнале Food Quality and Preference.

В тарелках какого цвета еда кажется невкусной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В эксперименте приняли участие почти 50 человек. Команда планировала изучить их пищевую неофобию (нежелание пробовать новую пищу).

Всех добровольцев разделили на две группы: люди, придирчивые к еде, и непривередливые. Всем испытуемым подавали одни и те же закуски в красных, белых и синих мисках.

Результаты показали, что восприятие солености и желательности продуктов зависели от цвета тарелки в первой группе, но не во второй.

Так, в красных и синих тарелках пища казалась более соленой по сравнению с пищей в белых, красные тарелки также делали еду менее привлекательной.

Ученые считают, что такая закономерность может объясняться тем, что соленые продукты зачастую продаются именно в синих упаковках. Остальные закономерности исследователи продолжат изучать, они также хотят выяснить, как люди реагируют на другие цвета тарелок.

Еда,
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