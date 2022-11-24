Как бананы могут вам навредить

С бананами можно приготовить множество блюд, да и в целом это отличный перекус. Однако, по словам экспертов, если есть бананы каждый день, то можно столкнуться с неприятными побочными эффектами.

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Бананы - фрукты, которые обладают большим количеством полезных свойств. Это и снижение уровня холестерина, и борьба с анемией, болями во время менструации, и многое другое. Правда, важно не переборщить с количеством этих продуктов. Иначе вот с чем вы можете столкнуться.

Голод и усталость. Да, бананами быстро насыщаешься. Но эффект этот - кратковременный. Всё из-за того, что в их состав входит сахар, который сначала даёт энергию, а потом через некоторое время приводит к чувству голода и иногда к ощущению усталости. Для того чтобы чувствовать себя сытым дольше, нужно сочетать бананы с белком (например, с арахисовым маслом или сыром). Множество углеводов. В одном среднем банане - 27 г углеводов. Поэтому если вы соблюдаете низкоуглеводную диету, то этот продукт вам не подойдёт.

Газообразование или вздутие живота. Это может произойти из-за того, что вы получите чересчур много клетчатки. А ещё у некоторых вздутие живота может возникнуть из-за натуральных сахарных спиртов, входящих в состав бананов. Слишком большое количество калия. Ещё употреблять много бананов опасно тем, кто страдает заболеваниями почек. Взаимодействие с лекарственными препаратами. Нельзя сочетать бананы с двумя типами лекарств: с ингибиторами АПФ и с мочегонным средством спиронолактоном. Гарвардская медицинская школа отмечает, что перечисленные препараты способны повысить уровень калия в организме.