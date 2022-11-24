Как правильно выбирать и хранить хлебобулочные изделия

Специалисты рассказали, на какие детали стоит обратить внимание при покупке выпечки, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» озвучил рекомендации по приобретению хлеба и хлебобулочных изделий. Так, специалисты рекомендуют покупать подобную продукцию в специально оборудованных для этого местах, где имеются все условия для хранения и реализации. Приобретая выпечку с рук, есть риск столкнуться с испорченными или изготовленными с нарушениями правил продуктами.

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Некачественный хлеб и хлебобулочные изделия можно распознать по следующим признакам.

Внешний вид

Безусловно, плесень, подозрительные пятна, вмятины, трещины, боковые наплывы, слишком тонкая или толстая верхняя корка – все это говорит о сомнительном качестве продукта. На нижней корке не должно присутствовать следов золы и углей, а поверхность хлеба не должна быть липкой или потемневшей. Изделие слишком хрупкое и рассыпается? Значит, его качество может вызывать сомнения, как и слишком темный или слишком светлый цвет.

Состояние мякиша

Сырой плотный липкий мякиш с комками, прослойками муки, плесенью или посторонними предметами – все это говорит о том, что при изготовлении не были соблюдены технологические правила.

Вкус и запах

Хлеб с горьким, резким кислым или затхлым вкусом не стоит употреблять в пищу, как и продукт с затхлым или плесневым запахом, посторонними привкусами.

Как правильно хранить хлеб

Срок хранения производитель указывает на упаковке, но если изделие продавалось без нее, то ориентироваться нужно на следующие данные.

Белый хлеб сохраняет свои полезные свойства сутки с момента выпекания, ржаной и ржано-пшеничный хлеб – 36 часов.

Хлебобулочные изделия, которые весят меньше 200 г, хранить можно не больше 16 часов.

Хранить хлеб про запас не лучшая идея, в крайнем случае, хлеб можно хранить в морозильной камере, но отдельно от мяса, рыбы и прочих сырых продуктов. Перед употреблением изделие размораживают в микроволновой печи либо на сухой сковороде.