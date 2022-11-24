Диетолог рассказала об опасности мандаринов

Цитрусовые являются одним из основных источников витамина C и оказывают мощное противовоспалительное действие, однако их переедание может негативно сказаться на самочувствии, отметила в разговоре с "Общественной службой новостей" врач-диетолог Лидия Ионова.

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По ее словам, количество мандаринов, съеденных за новогоднюю ночь, не должно превышать 200-400 грамм.

"Если съесть килограмм мандаринов, то понятно, что может быть неадекватная реакция желудочно-кишечного тракта и даже аллергия", — сказала она.

Также, по ее словам, следует с осторожностью относиться к употреблению грейпфрута, так как он блокирует фермент печени цитохром P450 и влияет на биоактивность большинства препаратов.