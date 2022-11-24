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2 часа назад

В Роскачестве назвали продукты, которые подорожают к Новому году

Мира Маркина

До Нового года осталось чуть больше месяца, и многие хозяйки уже сейчас задумываются над тем, каким будет праздничный стол. Чтобы застолье не опустошило кошелек, специалисты Роскачества рекомендовали позаботиться о покупке некоторых продуктов заранее. Список опубликован на портале Nn.ru.

Названы продукты, которые подорожают к Новому году
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Уже сейчас отмечается рост цен на шампанское отечественного производства (на 40%), мясо лососевых рыб (27,64%) и икру (12,5%), креветки (22,09%), деликатесы из рыбы соленые и копченые (4,83%). Изменилась стоимость и некоторых фруктов – в меньшую сторону. Так сейчас груши стоят дешевле на 6,34%, апельсины — 11,98%, виноград — 9%.

Простые закуски из батона к Новому году: видео

К Новому году ожидается подорожание мяса и молочных продуктов, круп, игристого вина и крепких алкогольных напитков.

Новый год — это не только время гастрономических удовольствий, но и много свободного времени. Но что делать, когда все любимые фильмы просмотрены, а в гости идти уже не хочется? Ранее “Рамблер” рассказывал об оригинальных способах избавиться от скуки.

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