Названы продукты, которые подорожают к Новому году

До Нового года осталось чуть больше месяца, и многие хозяйки уже сейчас задумываются над тем, каким будет праздничный стол. Чтобы застолье не опустошило кошелек, специалисты Роскачества рекомендовали позаботиться о покупке некоторых продуктов заранее. Список опубликован на портале Nn.ru.

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Уже сейчас отмечается рост цен на шампанское отечественного производства (на 40%), мясо лососевых рыб (27,64%) и икру (12,5%), креветки (22,09%), деликатесы из рыбы соленые и копченые (4,83%). Изменилась стоимость и некоторых фруктов – в меньшую сторону. Так сейчас груши стоят дешевле на 6,34%, апельсины — 11,98%, виноград — 9%.

К Новому году ожидается подорожание мяса и молочных продуктов, круп, игристого вина и крепких алкогольных напитков.