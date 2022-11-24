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1 час назад

Вкус ухудшат, желудку навредят: 4 добавки, которые не стоит сочетать с кофе

WomanHit.ru

У этих довольно вредных тандемов, есть отличная альтернатива.

4 добавки, которые не стоит сочетать с кофе
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Кофе отличается невероятным дружелюбием: оно отлично сочетается с сахаром и корицей, с молоком, сливками, лимоном, даже сливочным маслом. У каждого свой рецепт этого бодрящего напитка. Но, по мнению диетологов, есть добавки, с которыми не стоит сочетать кофе.

4 ингредиента, которые не стоит добавлять в кофе.

Сиропы

В кофейнях можно найти сиропы на любой вкус: от самых распространенных — например, с ароматом ванили или лесного ореха, до очень необычных — жасмина, лаванды, розового перца. Неважно, какой вкус вы выбираете, сироп превращает напиток в калорийную сахарную бомбу. Порция латте с такой добавкой заменяет по энергетической ценности тарелку овсяной каши, а пользы точно приносит гораздо меньше.

Сливки длительного хранения

Они могут лежать в кухонном шкафчике неделями, поэтому такие порционные сливки часто покупают для офисных кухонь. Но в таком продукте целый список консервантов, которые не лучшим образом влияют на здоровье: например, фосфат натрия считается довольно вредным для сердца.

Искусственные подсластители

Калорий в них нет, но, по данным последних исследований, такие заменители увеличивают тягу к сладкому и провоцируют пустую выработку инсулина.

Сгущенное молоко

Слишком много калорий и серьезная доза сахара — не лучшее начало дня. Помните, что в двух чайных ложках сгущенного молока 23 грамма сахара и 130 калорий. Примерно столько же в батончике шоколада.

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