Отмените прокисшие салаты: шеф дал совет к новогоднему столу

Суровое русское застолье приучило нас к обильному столу в новогоднюю ночь и многодневному доеданию оставшихся салатиков. Зачем люди варят на гарнир картошку, если ее в Новый год никто не ест — загадка загадок. Корреспондент РИА ФАН попросила бренд-шефа компании Meatbrothers Станислава Филимонова рассказать, как правильно оптимизировать новогодний стол, чтобы было вкусно, празднично и не осталось лишнего.
«Не готовить много, не готовить все тазами, а просто рассчитать, чего и сколько нужно. Смотрите, взрослый человек за один прием пищи может употребить не больше 450 грамм еды — неважно какой. Ну, если запивать, в том числе алкоголем, то полкило максимум. И с учетом того, что у многих будет на столе еще и спиртное, то рассчитывайте новогодний стол на количество людей и максимум полкило еды на каждого. Это прям максимум», — дал совет бренд-шеф.
А чем можно заменить ту самую пресловутую картошку? Да просто не надо варить ее, считает собеседник ФАН. Филимонову вообще не очень понятно, зачем люди варят в качестве новогоднего гарнира картошку.
«Я вообще без горячего сервирую: делаю салатики, закуски, шампанское, тортик — все. Вообще, картошка на гарнир — это очень вредно и не очень правильно. Особенно учитывая, что у нас у всех достаточно сытные майонезные салаты будут присутствовать, поэтому предлагаю просто уменьшить количество майонезных салатов и тяжелых закусок, сделать какое-то одно горячее и к нему овощной гарнир а-ля запеченные баклажаны, морковь, перцы. Ну, или что-то такого плана», — подытожил эксперт.