Отмените прокисшие салаты: шеф дал совет к новогоднему столу

«Не готовить много, не готовить все тазами, а просто рассчитать, чего и сколько нужно. Смотрите, взрослый человек за один прием пищи может употребить не больше 450 грамм еды — неважно какой. Ну, если запивать, в том числе алкоголем, то полкило максимум. И с учетом того, что у многих будет на столе еще и спиртное, то рассчитывайте новогодний стол на количество людей и максимум полкило еды на каждого. Это прям максимум», — дал совет бренд-шеф.