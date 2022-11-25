Рецепты царской России: наливка из скорлупы грецких орехов

Расколоть грецкие орехи, вынуть ядра (нам нужна лишь скорлупа). Наполнить бутыль скорлупой на две трети. Долить доверху качественной водкой. Закупорить бутыль и убрать в темное место на 2-3 месяца. Откупорить бутыль и добавить сахар.

На Кавказе существовал промысел, основанный на срезании с орехового дерева наростов, высоко ценимых столярами. Обычно такие наросты были около 1,2 метра длиной и весом 330—660 кг, но встречались куски длиной 2,1 метра и весом 1300—1640 кг. Добыча наростов велась небрежно, в результате чего в большинстве случаев происходила гибель дерева.