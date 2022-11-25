Как варить яйца: время приготовления

Яйца — один из наиболее популярных продуктов, которые всегда под рукой у каждой хозяйки. В куриных яйцах много минералов, витаминов и других полезных веществ. Полезный холестерин, содержащийся в яйцах, например, понижает уровень своего вредного «собрата», а витамины группы B положительно влияют на состояние кожи. Блюд из яиц великое множество и для многих из них необходимы вареные яйца. Но если, например, для салатов используют яйца, сваренные вкрутую, то на завтрак можно приготовить блюдо и всмятку, и в мешочек. Казалось бы, что проще: нужны лишь кастрюля, вода и собственно яйца, но, оказывается, не все так легко. Есть свои нюансы, как правильно сварить яйца и сколько по времени они должны готовиться. О них и поговорим.

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Общие правила варки яиц

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Яйца лучше достать из холодильника заранее, чтобы они согрелись до комнатной температуры.

Перед приготовлением яйца необходимо вымыть под холодной проточной водой, особенно если на них видны остатки перьев или куриного помета.

Стоит отметить, что варить треснувшие яйца можно, но только вкрутую, в противном случае есть риск подхватить сальмонеллез.

Способы варки яиц

Есть два способа приготовления идеальных вареных яиц. По сути, они отличаются лишь тем, в холодную или горячую воду их опускать. Некоторые хозяйки предпочитают опускать яйца в кипящую воду, другие же уверены в том, что их необходимо заливать холодной водой. Какой же из этих способов правильный?

На самом деле, оба этих способа вполне годятся для варки яиц. Использовать их можно с одинаковым успехом. Необходимо лишь знать время варки яиц при каждом из них.

От времени варки яиц зависит и то, каким получится в итоге продукт.

Как варить яйца вкрутую

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Положите необходимое количество подготовленных яиц в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы жидкость покрывала их полностью и выше примерно на 3 сантиметра. Доведите до кипения на сильном огне, а затем убавьте его до среднего.

Варить яйца вкрутую следует 10 минут: в этом случае белок проварится равномерно и не окажется пересушен.

Также во время приготовления можно опускать яйца в уже кипящую воду. В этом случае яйца должны вариться ровно 7минут. Тогда результат порадует.

Как варить яйца всмятку

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Для приготовления яиц всмятку нужна кастрюля или сотейник, в которой необходимое количество яиц будет располагаться довольно плотно.

Идеальные яйца всмятку получатся, если опускать их в уже закипающую воду. Такой способ варки яиц предполагает их нахождение на плите в течение 3-4 минут.

Есть и другой способ варки яиц всмятку. Также следует опустить яйца в кипящую воду, варить на сильном огне в течение 1 минуты, а затем снять с плиты, накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Яйца дойдут до нужной консистенции в горячей воде: получится жидкий желток, а белок будет плотным, но не резиновым.

Как варить яйца в мешочек

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Этот способ варки яиц мало чем отличается от способа варки всмятку. В этом случае внешняя оболочка желтка и белок будут более плотными.

Воду в кастрюле можно немного подсолить и вскипятить. В кипящую воду опустить яйца. Жидкость должна покрывать их на 2 сантиметра выше. Убавить огонь до среднего и готовить в течение 4-5 минут.

Если же варить яйца, опуская их в холодную воду, время приготовления яиц в мешочек в данном случае чуть увеличится: до 5-6 минут.

Как варить яйца, чтобы они легко чистились

Часто хозяйки сталкиваются с тем, что после варки яйца плохо чистятся. Есть несколько хитростей, которые помогут сделать этот процесс простым и быстрым.

Первый совет: опускайте яйца в кипящую воду, когда варите их. В этом случае они будут очищаться гораздо лучше.

Вторая хитрость наверняка знакома всем: после варки поместить яйца в ледяную воду на 10-15 минут. Скорлупа после того, как яйца «отдохнут» таким образом», будет легко отступать от сваренного белка.

Третий лайфхак: перед приготовлением проткнуть яйца с тупой стороны иголкой или шилом. Слишком большой прокол делать не стоит, иначе есть риск того, что белок просто вытечет, а вот небольшое отверстие поможет легко справиться с очисткой от скорлупы.

Как правильно хранить яйца

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И напоследок напомним несколько правил хранения яиц, которые помогут сохранить этот продукт свежим на более долгое время.

Если вы купили много яиц и понимаете, что не сможете израсходовать их достаточно быстро, имеет смысл хранить их в холодильники. Срок их «жизни» в таком случае может достигать до трех месяцев с того момента, как они были расфасованы. При комнатной же температуре свежими яйца остаются в течение лишь 25 дней.