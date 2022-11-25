Как варить яйца: время приготовления

Яйца — один из наиболее популярных продуктов, которые всегда под рукой у каждой хозяйки. В куриных яйцах много минералов, витаминов и других полезных веществ. Полезный холестерин, содержащийся в яйцах, например, понижает уровень своего вредного «собрата», а витамины группы B положительно влияют на состояние кожи. Блюд из яиц великое множество и для многих из них необходимы вареные яйца. Но если, например, для салатов используют яйца, сваренные вкрутую, то на завтрак можно приготовить блюдо и всмятку, и в мешочек. Казалось бы, что проще: нужны лишь кастрюля, вода и собственно яйца, но, оказывается, не все так легко. Есть свои нюансы, как правильно сварить яйца и сколько по времени они должны готовиться. О них и поговорим.
Есть два способа приготовления идеальных вареных яиц. По сути, они отличаются лишь тем, в холодную или горячую воду их опускать. Некоторые хозяйки предпочитают опускать яйца в кипящую воду, другие же уверены в том, что их необходимо заливать холодной водой. Какой же из этих способов правильный?
На самом деле, оба этих способа вполне годятся для варки яиц. Использовать их можно с одинаковым успехом. Необходимо лишь знать время варки яиц при каждом из них.
От времени варки яиц зависит и то, каким получится в итоге продукт.
Положите необходимое количество подготовленных яиц в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы жидкость покрывала их полностью и выше примерно на 3 сантиметра. Доведите до кипения на сильном огне, а затем убавьте его до среднего.
Варить яйца вкрутую следует 10 минут: в этом случае белок проварится равномерно и не окажется пересушен.
Также во время приготовления можно опускать яйца в уже кипящую воду. В этом случае яйца должны вариться ровно 7минут. Тогда результат порадует.
Для приготовления яиц всмятку нужна кастрюля или сотейник, в которой необходимое количество яиц будет располагаться довольно плотно.
Идеальные яйца всмятку получатся, если опускать их в уже закипающую воду. Такой способ варки яиц предполагает их нахождение на плите в течение 3-4 минут.
Есть и другой способ варки яиц всмятку. Также следует опустить яйца в кипящую воду, варить на сильном огне в течение 1 минуты, а затем снять с плиты, накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Яйца дойдут до нужной консистенции в горячей воде: получится жидкий желток, а белок будет плотным, но не резиновым.
Этот способ варки яиц мало чем отличается от способа варки всмятку. В этом случае внешняя оболочка желтка и белок будут более плотными.
Воду в кастрюле можно немного подсолить и вскипятить. В кипящую воду опустить яйца. Жидкость должна покрывать их на 2 сантиметра выше. Убавить огонь до среднего и готовить в течение 4-5 минут.
Если же варить яйца, опуская их в холодную воду, время приготовления яиц в мешочек в данном случае чуть увеличится: до 5-6 минут.
Часто хозяйки сталкиваются с тем, что после варки яйца плохо чистятся. Есть несколько хитростей, которые помогут сделать этот процесс простым и быстрым.
Первый совет: опускайте яйца в кипящую воду, когда варите их. В этом случае они будут очищаться гораздо лучше.
Вторая хитрость наверняка знакома всем: после варки поместить яйца в ледяную воду на 10-15 минут. Скорлупа после того, как яйца «отдохнут» таким образом», будет легко отступать от сваренного белка.
Третий лайфхак: перед приготовлением проткнуть яйца с тупой стороны иголкой или шилом. Слишком большой прокол делать не стоит, иначе есть риск того, что белок просто вытечет, а вот небольшое отверстие поможет легко справиться с очисткой от скорлупы.
И напоследок напомним несколько правил хранения яиц, которые помогут сохранить этот продукт свежим на более долгое время.
Если вы купили много яиц и понимаете, что не сможете израсходовать их достаточно быстро, имеет смысл хранить их в холодильники. Срок их «жизни» в таком случае может достигать до трех месяцев с того момента, как они были расфасованы. При комнатной же температуре свежими яйца остаются в течение лишь 25 дней.
Большинство людей привыкли хранить яйца в холодильнике в специальной подставке, расположив их острым концом вверх. Однако эксперты советуют поступать с точностью до наоборот. В положении острым концом вниз яйца дольше остаются свежими, поскольку желтки располагаются по центру. Кроме того, на тупом конце яиц находится больше пор, поэтому яйца могут лучше «дышать» и оставаться свежими.