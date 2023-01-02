Как определить свежесть салата, если вы в гостях

Новогодние каникулы — пора, когда в ваш дом приходит очень много людей. Наверняка вы тоже планируете сходить к кому-нибудь на обед или ужин. Однако именно в период праздников возрастает риск отравления. Дело в том, что большинство салатов были приготовлены в канун праздника, и теперь дожидаются гостей. Приглашенным неприлично спрашивать, как давно был сделан салат. Поэтому в материале “Рамблера” — о том, как определить испорченный салат в гостях.

Изучите внешний вид салата

Если майонез пожелтел и заветрился, значит салат стоит в холодильнике давно. Также это можно определить по пище внутри. Например, если мясо жесткое, а яйца имеют темный оттенок, то лучше не употреблять это в пищу.

Посмотрите на скоропортящиеся продукты

Если в салате есть скоропортящиеся продукты, например, яйца, мясо или рыба, то лучше проверить их запах заранее. Если вы не хотите привлекать внимание, то возьмите небольшой кусочек продукта и тщательно его разжуйте. Если почувствуете неприятный вкус, то салат лучше не есть.

Посмотрите на реакцию других гостей

За столом хорошо видно лица других людей. Если люди, которые тоже едят этот салат, не замечают ничего странного и спокойно его едят, то есть вероятность, что он не просрочен. Если гости отказываются от салата, то стоит отложить его в сторону. Также можно приступить к блюду попозже, и если вы не заметите симптомы отравления или жалобы других людей, то можете его употреблять в пищу.

Следите за хозяевами