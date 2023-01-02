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16 минут назад

Как определить свежесть салата, если вы в гостях

Мария Каткова

Новогодние каникулы — пора, когда в ваш дом приходит очень много людей. Наверняка вы тоже планируете сходить к кому-нибудь на обед или ужин. Однако именно в период праздников возрастает риск отравления. Дело в том, что большинство салатов были приготовлены в канун праздника, и теперь дожидаются гостей. Приглашенным неприлично спрашивать, как давно был сделан салат. Поэтому в материале “Рамблера” — о том, как определить испорченный салат в гостях.

Как определить свежесть салата, если вы в гостях
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Изучите внешний вид салата

Если майонез пожелтел и заветрился, значит салат стоит в холодильнике давно. Также это можно определить по пище внутри. Например, если мясо жесткое, а яйца имеют темный оттенок, то лучше не употреблять это в пищу.

Посмотрите на скоропортящиеся продукты

Если в салате есть скоропортящиеся продукты, например, яйца, мясо или рыба, то лучше проверить их запах заранее. Если вы не хотите привлекать внимание, то возьмите небольшой кусочек продукта и тщательно его разжуйте. Если почувствуете неприятный вкус, то салат лучше не есть.

Рецепт грузинского салата с говядиной, фасолью и гранатом

Посмотрите на реакцию других гостей

За столом хорошо видно лица других людей. Если люди, которые тоже едят этот салат, не замечают ничего странного и спокойно его едят, то есть вероятность, что он не просрочен. Если гости отказываются от салата, то стоит отложить его в сторону. Также можно приступить к блюду попозже, и если вы не заметите симптомы отравления или жалобы других людей, то можете его употреблять в пищу.

Следите за хозяевами

Если хозяева праздника тоже спокойно едят салат большими порциями и даже накладывают себе добавку, то не стоит сомневаться в свежести салата — хозяева точно знают, из каких продуктов он приготовлен и как долго ждал своего часа. Поэтому можете смело есть салат вместе с ними.

Еда,
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