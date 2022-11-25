Пять лайфхаков, как сделать любимые блюда более полезными

Некоторые опасаются переходить на правильное питание, потому что думают, что им придётся есть только скучную брокколи с куриной грудкой. Но отказываться от любимых блюд вовсе не обязательно. Нужно просто немного их усовершенствовать — сделать более полезными. Вот 5 лайфхаков, как это сделать. С булками и тортиками, увы, не прокатит, зато с другой едой — вполне.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Запекайте

Жарка — не самый полезный способ приготовления пищи, особенно если вы жарите на большом количестве масла. Если вы не представляете себе блюдо без хрустящей корочки, попробуйте не обжаривать, а запекать продукты. Получится и вкусно, и полезно.

Подбавьте пара

Тем, кто придерживается правильного питания, обычно советуют не обжаривать мясо или овощи, а тушить. Но при тушении продукты подвергаются длительному воздействию влаги и высоких температур. В результате они теряют полезные свойства. Вместо тушения попробуйте готовить на пару. Для этого не обязательно покупать пароварку — подойдёт и дуршлаг.

Поменяйте мясо

Этот лайфхак особенно актуален для тех, кто хочет не только полезно питаться, но ещё и сбросить вес. Если вы не представляете свой рацион без мяса, попробуйте снизить его жирность. Вместо жирной свинины ешьте индейку, тем более по структуре эти два вида мяса похожи. Индейка питательная и вкусная, а если вы добавите к ней специи, то и разницы во вкусе не почувствуете.

Не доваривайте до конца

Речь про овощи. Чем дольше они готовятся, тем меньше полезных веществ в них остаётся. Болгарский перец, брокколи, цветную капусту, лук или помидоры при готовке оставляйте немного «альденте». К картошке это правило, конечно, не относится.

Специи вместо соли