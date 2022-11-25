Как выбрать качественную красную икру

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала покупать красную икру в крупных торговых сетях, чтобы не столкнуться с подделкой.

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"Сейчас немало производителей, которые стараются сделать фальсификат максимально правдоподобным и успешно поддерживают свой бизнес, поэтому важно уметь отличать качественную красную икру от подделки", – отметила эксперт.

По словам диетолога, недобросовестные производители могут изготавливать фальсификат из рафинированных масел, красителей и вкусовых добавок, заполняя такой субстанцией капсулы, похожие на икринки. Также в производстве поддельной икры используется глицерин.

"Нужно смотреть, нет ли в банке разных по размеру икринок. И даже бывает икра от разных видов лососевых рыб. Это уже непервосортный продукт", – предупредила эксперт.

Чтобы не столкнуться с подделкой, специалист порекомендовала покупать икру в крупных торговых сетях. Как правило, такие магазины дорожат своей репутацией. Поэтому риск встретить там на полках фальсификат значительно ниже, чем в малознакомых местах.