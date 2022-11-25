Названы бюджетные аналоги популярных продуктов

Правильное питание –– недешевое удовольствие. Цены на многие продукты из традиционного набора зожников кусаются, особенно сейчас, когда и так всё кругом дорожает. Однако это не повод отказываться от полезных привычек. Тем более что у дорогих полезных продуктов есть бюджетные аналоги, которые не уступают им по количеству полезных веществ. Об этом рассказала нутрициолог эконом-сервиса доставки еды «Приём» Елена Свиридова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Лосось, который часто фигурирует в рецептах правильного питания, вполне можно заменить скумбрией или сельдью. Эти рыбы тоже отличный источник омега-3 жирных кислот, заявила специалист «Газете.Ru». Символ правильных завтраков — авокадо — вполне можно заменить тыквенными семечками. Они не хуже справляются с поддержанием молодости и красоты кожи за счёт витаминов А и Е. Любимая зожниками капуста кейл богата кальцием и железом.

Один недостаток — кило этого продукта стоит 1800 рублей. Зато в брокколи есть те же полезные вещества плюс магний, клетчатка и витамины А и В6, а стоит она всего 250 рублей за кг. Если богатый витамином С болгарский перец вам не по карману, купите квашеную капусту. Польза будет та же, а кошелёк пострадает меньше. Вместо ягод годжи можно добавить в рацион клюкву и шиповник. В этих ягодах тоже есть фитонциды, дубильные вещества и органические кислоты.