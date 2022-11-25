Диетолог назвала самую полезную рыбу для пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самую полезную для пожилых людей рыбу.

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По словам специалиста, речь идёт о селёдке, так как она не выращивается в искусственных условиях, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«Она превосходит дорогую сёмгу и форель, – отметила эксперт. – Эти дорогие рыбы выращиваются на фермах, и корм, который им дают, не делает их мясо настолько богатым и полезным, как у той же сельди».

При этом Соломатина напомнила, что в сельди содержатся омега-3 и жирные кислоты, снижающие уровень холестерина в крови.

Помимо этого, селёдка содержит полноценный белок, который легко усваивается. Кроме того, в этой рыбе много селена, который необходим для сердечно-сосудистой деятельности и щитовидной железы.

«Еще в сельди много железа, йода и витамина D. Все эти вещества как раз необходимы пожилым людям», – резюмировала диетолог.