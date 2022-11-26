Глава Роскачества назвал лучшие российские вина

Глава Роскачества Максим Протасов подвел итоги пятого «Винного гида России», совместного ежегодного проекта ведомства совместно с Минпромторгом и Минсельхозом. Об этом сообщает РИА Новости.

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«С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а, напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Отмечаем также усиление конкуренции между производителями по качеству», — рассказал Протасов.

Отмечается, что лучшие вина были названы по итогам изучения 500 образцов, произведенных исключительно из российского винограда, которые были закуплены в розницу в ценовом сегменте до тысячи рублей за бутылку.

Эксперты «Винного гида России» пришли к выводу, что лучшие красные сухие вина производятся в Краснодарском крае, полусухие — на Дону, а полусладкие красные — в Крыму. Лидером соотношения цены и качества стало Каберне от «Шато Тамань».

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