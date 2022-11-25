Поке ты спал: готовим гавайское блюдо за 10 минут

Поке — одно из основных блюд гавайской кухни, салат из сырой рыбы, нарезанной кубиками, которую подают или как закуску, или как основное блюдо. "Рамблер" покажет, как его готовить.Для начала отварите белый риск, который станет основой вашего блюда.Смешайте лосось с майонезом и соусом сирача, если лосось готовый. Если рыба сырая, можно предварительно подержать ее в соевом соусе и замариновать. Важно, чтобы рыба была свежей.Нарежьте любимые овощи — у нас это капуста, редис, помидоры черри, огурцы и авокадо. По желанию можно добавить манго, тогда лучше убрать томаты, чтобы они не перебивали вкус.Также по желанию можно добавить морские водоросли, салат чука и бобы эдамаме.Сверху поке можно посыпать жаренным луком, влить немного соевого соуса и орехового соуса.