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25 ноября

Поке ты спал: готовим гавайское блюдо за 10 минут

Даша Краснова

Поке — одно из основных блюд гавайской кухни, салат из сырой рыбы, нарезанной кубиками, которую подают или как закуску, или как основное блюдо. "Рамблер" покажет, как его готовить.

  • Для начала отварите белый риск, который станет основой вашего блюда.
  • Смешайте лосось с майонезом и соусом сирача, если лосось готовый. Если рыба сырая, можно предварительно подержать ее в соевом соусе и замариновать. Важно, чтобы рыба была свежей.
  • Нарежьте любимые овощи — у нас это капуста, редис, помидоры черри, огурцы и авокадо. По желанию можно добавить манго, тогда лучше убрать томаты, чтобы они не перебивали вкус.
  • Также по желанию можно добавить морские водоросли, салат чука и бобы эдамаме.
  • Сверху поке можно посыпать жаренным луком, влить немного соевого соуса и орехового соуса.
Еда,Видео,
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