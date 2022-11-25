Диетолог Денисова назвала особенности употребления мандаринов

Несмотря на круглогодичное изобилие на полках российских магазинов, в сознании россиян новогодние праздники продолжают ассоциироваться с запахом мандаринов. В осенне-зимний период популярность этих фруктов заметно возрастает. Однако увлекаться их поеданием стоит не всем. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова.
Как и все цитрусовые, мандарин является источником витамина С, который в период холодов способен поддержать организм и снизить риск простудных заболеваний. Однако, по словам эксперта, у тех, кто слишком налегает на мандарины, может возникнуть аллергическая реакция. И не только. Наталья Денисова предупреждает, что поеданием популярного фрукта не стоит увлекаться людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит, язва и панкреатит.
«Этот фрукт содержит много органических кислот, из-за которых могут появиться изжога и боли. Конечно же, в период воспаления хронических заболеваний есть мандарины нельзя. Нужно быть осторожным и тем, кто страдает сахарным диабетом, поскольку в этих фруктах много сахаров», — пояснила она.
Также диетолог напоминает, что детям до года мандарины категорически противопоказаны. А малышам постарше Денисова рекомендует для начала дать одну дольку мандарина и посмотреть, не возникнет ли какой-либо реакции организма. Впрочем, даже если все в порядке, то до трех лет больше одного мандарина в день съедать все равно не стоит.
Есть ограничения и для взрослых, здоровых людей — не более трех штук за день. Причем для минимизации негативного эффекта не стоит есть мандарины натощак. Лучше употребить их в качестве десерта — в конце трапезы. И даже тем, кто уже давно вышел из детского возраста, стоит наблюдать за собственным состоянием. Если после пары мандаринов начала появляться сыпь, покраснела слизистая глаз или появились иные сходные с аллергией симптомы — мандарины лучше отложить в сторону.
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