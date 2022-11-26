Учёные из Калифорнийского университета в США провели исследования на мышах, чтобы изучить, как фастфуд влияет не только на больных животных, но и на здоровых. Воздействие такой еды касается и людей.

Даже у тех грызунов, которые не страдали ожирением и на момент начала исследований были здоровы, фастфуд, в данном случае пища с высоким содержанием жиров, вызывала воспалительный процесс и характерные боли. При регулярном употреблении фастфуда боли становились хроническими.

Как сообщили специалисты, причина во влиянии жирной еды на рецептор TLR4, связанный с нервными клетками.