Названы продукты, способствующие улучшению работы мозга

С возрастом мозг человека лишается части своих нейронных связей, ухудшается память и когнитивные способности. Ученые выяснили, что с помощью правильного рациона питания этот процесс можно отсрочить, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалиста, для сохранения когнитивных способностей мозга в рацион обязательно необходимо включить зеленые листовые овощи. Например капусту, различные виды салатов, шпинат, сельдерей, мяту и базилик. Фолиевая кислота и витамин В в их составе помогают снизить уровень гомоцистеина, отложения которого ослабляют память и приводят к болезни Альцгеймера.

Также следует больше внимания обращать на продукты, содержащие в себе омега-3 жирные кислоты. В основном это виды жирных рыб, таких как семга, горбуша, форель и килька.