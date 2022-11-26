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2 часа назад

Названы продукты, способствующие улучшению работы мозга

Primpress

С возрастом мозг человека лишается части своих нейронных связей, ухудшается память и когнитивные способности. Ученые выяснили, что с помощью правильного рациона питания этот процесс можно отсрочить, сообщает PRIMPRESS.

Названы продукты, способствующие улучшению работы мозга
Фото: PRIMPRESS - Новости ПриморьяPRIMPRESS - Новости Приморья

По словам специалиста, для сохранения когнитивных способностей мозга в рацион обязательно необходимо включить зеленые листовые овощи. Например капусту, различные виды салатов, шпинат, сельдерей, мяту и базилик. Фолиевая кислота и витамин В в их составе помогают снизить уровень гомоцистеина, отложения которого ослабляют память и приводят к болезни Альцгеймера.

Также следует больше внимания обращать на продукты, содержащие в себе омега-3 жирные кислоты. В основном это виды жирных рыб, таких как семга, горбуша, форель и килька.

Необходимо употреблять сезонные ягоды, поскольку в них содержатся важные микроэлементы для сохранения крепкой памяти. Наилучшим вариантом будет малина, ежевика, клюква и брусника.

Еда,
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