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2 часа назад

Гинзбург назвал продукты для улучшения пищеварения

Мослентаиещё 1

Продукты, которые способны улучшить работу пищеварительной системы «Вечерней Москве» назвал известный диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, этому способствуют три группы продуктов.

Гинзбург назвал продукты для улучшения пищеварения
Фото: МослентаМослента

«Пробиотические — кисломолочные. Рекомендуется употреблять простоквашу, кефир или ряженку два раза в день, чтобы нормализовать количество бактерий в организме», — рассказал специалист.

По его словам, для того, чтобы микрофлора кишечника получила необходимое питание, важно включать в рацион продукты, богатые пребиотиками. Среди таких продуктов он выделил хлеб, овсянку и гречку, которые также способны снизить кислотность желудка.

Диетолог отметил, что для облегчения процесса пищеварения, а также стимуляции выработки пищеварительных соков и вывода желчи полезно употреблять ферментообразующие приправы, к которым относятся лук, чеснок, куркуму, перец и жгучий перец.

Еда,Михаил Гинзбург,
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