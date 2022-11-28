Гинзбург назвал продукты для улучшения пищеварения

Продукты, которые способны улучшить работу пищеварительной системы «Вечерней Москве» назвал известный диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, этому способствуют три группы продуктов.

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«Пробиотические — кисломолочные. Рекомендуется употреблять простоквашу, кефир или ряженку два раза в день, чтобы нормализовать количество бактерий в организме», — рассказал специалист.

По его словам, для того, чтобы микрофлора кишечника получила необходимое питание, важно включать в рацион продукты, богатые пребиотиками. Среди таких продуктов он выделил хлеб, овсянку и гречку, которые также способны снизить кислотность желудка.