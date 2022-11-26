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1 час назад

Отлично для завтрака: готовим запеканку с кабачками

Eva.ruиещё 1

Если вы хотите разнообразить завтрак в выходной, приготовьте запеканку! Предлагаем вам отличный рецепт, на который вам придется потратить немного больше времени, чем обычно, однако результат вас точно порадует.

Отлично для завтрака: готовим запеканку с кабачками
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
  • Кабачки — 2 шт (650 г)
  • Сыр — 150 г
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Укроп — 5 веток
  • Яйца — 3 шт
  • Мука — 100-120 г
  • Соль, черный — перец по вкусу
  • Помидоры черри
  • Оливковое масло 2 ст.л.
  • Итальянские травы

Процесс приготовления:

  1. Перемешать натертые на крупной терке кабачки, сыр, 1-2 зубчика измельченного чеснока и зелень. Добавить яйца, соль перец. Перемешать. Добавить муку (количество муки завис от влажности кабачков).
  2. Выложить в форму для запекания.
  3. Разогреть на сковороде оливковое масло. Добавить пластинки еще одного зубчика чеснока и травы. В чесночное масло добавить цельные помидоры и бланшировать не больше 30 секунд.
  4. Поверх кабачкового теста выложить помидоры, полить ароматным маслом из под помидор и выпекать в заранее разогретой до 200 С духовке 35 минут.
  5. Можно сразу же подавать или после остывания.
Еда,
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