Отлично для завтрака: готовим запеканку с кабачками

Если вы хотите разнообразить завтрак в выходной, приготовьте запеканку! Предлагаем вам отличный рецепт, на который вам придется потратить немного больше времени, чем обычно, однако результат вас точно порадует.
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
Кабачки — 2 шт (650 г)
Сыр — 150 г
Чеснок — 2-3 зубчика
Укроп — 5 веток
Яйца — 3 шт
Мука — 100-120 г
Соль, черный — перец по вкусу
Помидоры черри
Оливковое масло 2 ст.л.
Итальянские травы
Процесс приготовления:
Перемешать натертые на крупной терке кабачки, сыр, 1-2 зубчика измельченного чеснока и зелень. Добавить яйца, соль перец. Перемешать. Добавить муку (количество муки завис от влажности кабачков).
Выложить в форму для запекания.
Разогреть на сковороде оливковое масло. Добавить пластинки еще одного зубчика чеснока и травы. В чесночное масло добавить цельные помидоры и бланшировать не больше 30 секунд.
Поверх кабачкового теста выложить помидоры, полить ароматным маслом из под помидор и выпекать в заранее разогретой до 200 С духовке 35 минут.