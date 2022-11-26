Врач-токсиколог Кутушов рассказал о вреде картошки

Кандидат медицинских наук Михаил Кутушов предупредил об опасности картофеля для здоровья человека.

Фото: Родной город Родной город

Картофель – вид многолетних клубненосных травянистых растений из семейства пасленовых. Он богат кальцием, железом, фосфором, клетчаткой и белком, а также витаминами B, C, K и P.

Но, несмотря на ряд преимуществ, у овоща есть и некоторые недостатки. В клубнях картофеля содержится токсичное вещество соланин, защищающее растение от насекомых.

Как сообщил в своем телеграм-канале Михаил Кутушов, соланин придает картофелю зеленоватый цвет и может вызывать першение в горле, судороги, общее недомогание, диарею, рвоту и обмороки.