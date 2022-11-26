Названы восемь целебных свойств капусты

Об удивительных свойствах капусты знают не все. Как выяснили ученые, употребление овоща помогает бороться с целым рядом недугов.
Витамины, содержащиеся в капусте, помогают укреплять иммунитет. Из-за этого у организма повышается сопротивляемость к разным заболеваниям.
Любой кочан этого продукта насыщен витаминами C, А, В1, Р и К.
Капуста богата витамином С, который помогает организму вырабатывать коллаген. Это вещество нужно человеку, чтобы поддерживать в тонусе кожу, ногти и волосы.
Большое количество клетчатки в капусте улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а также поддерживает его здоровье.
Также этот овощ помогает безопасно похудеть.
Врачи считают, что капуста снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Краснокочанная капуста содержит важный элемент – калий. Этот минерал помогает стабилизировать артериальное давление.
Если выпить одну чашку сока такой капусты, то ежедневная норма калия будет закрыта на 6 %.
Снизить уровень холестерина помогают клетчатка и фитостерол. Эти вещества содержатся в капусте и убивают в организме «плохой» холестерин.
Большое количество витамина К в капусте помогает поддерживать здоровье костей.
Овощ также содержит в себе вещества, которые борются с раковыми клетками, пишет «ИНОСМИ».