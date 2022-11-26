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1 час назад

Названы самые богатые железом продукты

Секрет Фирмы

Железо жизненно необходимо организму. Из-за нехватки этого элемента активность многих систем падает, а ткани не обеспечиваются достаточным количеством кислорода. Как результат — ощущение дискомфорта и плохое самочувствие. Как же этого не допустить? О продуктах, богатых железом, рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов. Удивительно, но на яблоки налегать бесполезно.

Названы самые богатые железом продукты
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Отсутствие необходимого количества железа приводит к ломким ногтям, тусклым волосам, мышечной слабости, быстрой утомляемости и другим проблемам. Поэтому важно иметь в своём постоянном рационе продукты, содержащие этот микроэлемент.

И нет — это не яблоки, которые, по распространённому мнению, богаты железом. «Это неверно. Его там совсем мало. Когда мы их едим, они быстро окисляются и "ржавеют". Поэтому нам и кажется, что яблоки "железные"», — рассказал врач.

Также практически не содержат железа и продукты красного цвета. Зато его много в печени, почках, сердце и мозгах. Кроме мяса Вялов посоветовал есть больше шпината, брокколи, тыквенных семечек, сыра тофу и устриц.

Еда,
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