Как приготовить хот-дог с домашним майонезом и горчицей

Вам понадобится:

Для майонеза:

Нарежьте грушу крупными кубиками. Налейте в кастрюлю 200 мл любимого дюшеса и доведите его до кипения. Добавьте горчичный порошок, большую щепотку соли, полторы столовые ложки уксуса и 3 ст. ложки растительного масла. Пробиваем все ингредиенты блендером.

Теперь запекаем чеснок в духовом шкафу при 180 градусах в течение 30 минут. После отделите белки от желтков, добавьте щепотку соли, чайную ложку уксуса и 100 мл растительного масла, столовую ложку нашей домашней горчицы, запеченный чеснок. Пробиваем все блендером.