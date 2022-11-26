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2 часа назад

Как приготовить хот-дог с домашним майонезом и горчицей

Крестьянская жизнь

Шеф-повар Коте Оганезов поделился рецептом вкусного хот-дога, приготовленного с добавлением домашнего майонеза и ядреной горчицы.

Как приготовить хот-дог с домашним майонезом и горчицей
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Вам понадобится:

- груши – 2 шт.;

- дюшес – 200 мл.;

- горчичный порошок – 50 г;

- уксус – 1,5 ст. ложки;

- растительное масло – 3 ст. ложки;

- соль и сахар.

Для майонеза:

- чеснок – 1 головка;

- желток – 3 шт.;

- уксус – 1 ч. ложка;

- растительное масло – 100 мл.;

- домашняя горчица – 1 ст. ложка

Нарежьте грушу крупными кубиками. Налейте в кастрюлю 200 мл любимого дюшеса и доведите его до кипения. Добавьте горчичный порошок, большую щепотку соли, полторы столовые ложки уксуса и 3 ст. ложки растительного масла. Пробиваем все ингредиенты блендером.

Теперь запекаем чеснок в духовом шкафу при 180 градусах в течение 30 минут. После отделите белки от желтков, добавьте щепотку соли, чайную ложку уксуса и 100 мл растительного масла, столовую ложку нашей домашней горчицы, запеченный чеснок. Пробиваем все блендером.

Заправляем наш хот-дог домашней горчицей и майонезом.

Еда,
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