Как приготовить хот-дог с домашним майонезом и горчицей

Шеф-повар Коте Оганезов поделился рецептом вкусного хот-дога, приготовленного с добавлением домашнего майонеза и ядреной горчицы.
- груши – 2 шт.;
- дюшес – 200 мл.;
- горчичный порошок – 50 г;
- уксус – 1,5 ст. ложки;
- растительное масло – 3 ст. ложки;
- соль и сахар.
- чеснок – 1 головка;
- желток – 3 шт.;
- уксус – 1 ч. ложка;
- растительное масло – 100 мл.;
- домашняя горчица – 1 ст. ложка
Нарежьте грушу крупными кубиками. Налейте в кастрюлю 200 мл любимого дюшеса и доведите его до кипения. Добавьте горчичный порошок, большую щепотку соли, полторы столовые ложки уксуса и 3 ст. ложки растительного масла. Пробиваем все ингредиенты блендером.
Теперь запекаем чеснок в духовом шкафу при 180 градусах в течение 30 минут. После отделите белки от желтков, добавьте щепотку соли, чайную ложку уксуса и 100 мл растительного масла, столовую ложку нашей домашней горчицы, запеченный чеснок. Пробиваем все блендером.
Заправляем наш хот-дог домашней горчицей и майонезом.