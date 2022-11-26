Выяснилось, сколько надо есть рыбы, чтобы быть здоровым

Рыба — это не только отличное блюдо само по себе или закуска к пиву, но и кладезь полезных веществ. Эксперт Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала, что в рыбе содержатся крайне полезные для нашего организма ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9. Поэтому-то эксперт и советует есть рыбные блюда дважды в неделю.

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«Омега-3 являются составной частью клеточных мембран и влияют на работу рецепторов клеток — их реакции на внешние воздействия и взаимодействие между собой. Эти жирные кислоты участвуют в выработке гормонов, регулируют свёртываемость крови, состояние стенок артерий и реакцию воспаления», — рассказала «Российской газете» Савкина.

Она отметила, что омега-3 очень нужна для корректной работы сердца, мозга, глаз. Это вещество особенно полезно для беременных. И основной его источник — жирная морская рыба. Подойдёт скумбрия, лосось, сардины, сельдь, мойва или сайда. Их надо съедать не менее двух порций в неделю.

По поводу омега-6 Савкина отметила, что это вещество снижает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень «хорошего». А омега-9 — ненасыщенные жирные кислоты можно встретить в оливковом, кунжутном, рапсовом, льняном масле. Их также можно найти в семенах тыквы, авокадо, орехах макадамия.

Эксперт указала на то, что полезные вещества должны поступать в организм в правильном соотношении. И лучше, чтобы они приходили в естественном виде, то есть с пищей, а не как БАДы.