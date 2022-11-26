Обнаружены неожиданные свойства меда

Новое исследование показало, что употребление необработанного меда резко сокращает кардиометаболические риски.

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Ученые из университета Торонто обнаружили неожиданные свойства меда. Оказалось, что это любимое многими лакомство помогает снижать уровень холестерина и сахара в крови.

Ведущий автор исследования Тосиф Хан признался, что такое открытие стало довольно неожиданным, поскольку мед на 80% состоит из сахара. Но поскольку у него сложный состав, куда входят как обычные, так и редкие сахара, то он намного полезнее, чем просто сладости.

Кроме того, в меде содержатся органические кислоты и другие биоактивные компоненты, полезные для здоровья, сообщает издание Daily Express.

В ходе исследований специалисты обнаружили, что употребление меда натощак либо дает нейтральный результат, либо нормализует уровень глюкозы и общий холестерин. Прежде чем прийти к такому выводу, ученые изучили данные более 18 испытаний с участием 1,1 тыс. пациентов, которым ежедневно давали около 40 г меда.

Кроме того, выяснилось, что мед дает толчок увеличению холестерин липопротеидов высокой плотности, который называют «хорошим». В отличие от «плохого» холестерина, он способен поглощать холестерин в крови, возвращая его в печень, и выводить его из организма.

Однако ученые отметили, что речь идет именно о необработанном меде. После пастеризации он уже не так полезен для организма.