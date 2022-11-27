Специалисты назвали полезные свойства меда

Мед содержится во многих блюдах, в том числе в блюдах национальной кухни — например, в чак-чаке. "Реальное время" писало, сколько потратят жители Казани на домашний чак-чак. Так, шесть порций чак-чака по классическому рецепту будут стоить примерно от 260 до 324 рублей (в зависимости от скидок на продукты). При этом в магазине его можно приобрести в среднем за 443 рубля, что в 1,4 раза дороже.