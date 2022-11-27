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1 час назад

Диетолог Сефер назвал продукты, которые незаметно повышают уровень сахара в крови

runews24.ru

Диетолог Букет Эрташ Сефер рассказала, какие непривычные продукты питания содержат большое количество сахара.

Продукты, которые незаметно повышают уровень сахара в крови
Фото: runews24.rurunews24.ru

Исследования показали, что слишком частое употребление сахара ухудшает здоровье человека. Это приводит к ожирению, заболеваниям сердца, диабету и раку.

Чтобы избежать неприятностей, врач советует изменить свой рацион питания, ограничив употребление сахара.

Особо опасны из-за содержания сахара продукты, которые содержат кукурузный сироп. В ряде продуктов имеется скрытый сахар, поэтому важно читать их состав на этикетке.

Также много сахара содержат различные соусы. Сахар есть в готовых лимонных и гранатовых соусах. Лучше заменить лимонный соус на дольку лимона. Есть сахар и в кетчупе, его лучше заменить на томатный соус домашнего приготовления.

Сахар есть в граноле или кукурузных хлопьях, поэтому лучше самим запечь в духовке овес, сухофрукты и орехи.

Еда,
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