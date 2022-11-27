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50 минут назад

Печеночные оладьи с овсяной мукой: полезное блюдо для всей семьи

Eva.ru

Специалисты по питанию рекомендуют включать субпродукты в рацион регулярно — хотя бы 2 раза в неделю. Особенно это касается женщин. Если вы не любите эти продукты, предлагаем рецепт печеночных блинчиков, которые станут вашими любимыми.

Печеночные оладьи с овсяной мукой: полезное блюдо для всей семьи
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
  • Печень говяжья — 400 г
  • Яйцо —1 шт
  • Овсяная мука - 2 ст.л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лук — 1 шт

Процесс приготовления:

Печень необходимо предварительно хорошо промыть и порезать на небольшие куски. Пропустить печень с луком и чесноком через мясорубку либо измельчить блендером. Добавить яйцо, муку, соль, перец и хорошо вымешать массу до однородной консистенции. Выпекать оладьи на сковороде на среднем огне.

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