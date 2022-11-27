Печеночные оладьи с овсяной мукой: полезное блюдо для всей семьи

Специалисты по питанию рекомендуют включать субпродукты в рацион регулярно — хотя бы 2 раза в неделю. Особенно это касается женщин. Если вы не любите эти продукты, предлагаем рецепт печеночных блинчиков, которые станут вашими любимыми.
Процесс приготовления:
Печень необходимо предварительно хорошо промыть и порезать на небольшие куски. Пропустить печень с луком и чесноком через мясорубку либо измельчить блендером. Добавить яйцо, муку, соль, перец и хорошо вымешать массу до однородной консистенции. Выпекать оладьи на сковороде на среднем огне.