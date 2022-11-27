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2 часа назад

Японский врач объяснил, сколько можно употреблять молочных продуктов

Родной город

В современном мире люди сталкиваются с огромным потоком информации. Многие любят молоко, сыр и творог, но боятся их употреблять из-за противоречивых мнений. Японский доктор Юси Ямада рассказал о свойствах молочной продукции.

Врач объяснил, сколько можно употреблять молочных продуктов
Фото: Родной городРодной город

Специалист пояснил, что необходимо опираться на научные исследования, чтобы выяснить, является тот или иной продукт вредным или полезным. Например, молоко богато витамином D, фосфором и кальцием, которые благотворно влияют на кости.

Однако в нем также содержится много молочного жира и насыщенных жирных кислот, сообщает портал Yahoo News Japan. В связи с чем в организме увеличивается уровень «плохого» холестерина, который повышает риск развития атеросклероза.

Ученые провели исследование с участием 2000 добровольцев. Они выяснили, что при употреблении сыра у испытуемых снижалась вероятность появления заболеваний сердечно-сосудистой системы. То же самое касалось молока и масла. Но когда люди начинали злоупотреблять этими продуктами, риск развития болезней наоборот возрастал.

Эксперты сделали вывод, что все должно быть в меру. Также не стоит забывать о такой проблеме, как непереносимость лактозы. Людям с подобными особенностями организма нельзя употреблять молочные продукты.

Еда,Yahoo,
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