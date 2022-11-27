Врач объяснил, сколько можно употреблять молочных продуктов

В современном мире люди сталкиваются с огромным потоком информации. Многие любят молоко, сыр и творог, но боятся их употреблять из-за противоречивых мнений. Японский доктор Юси Ямада рассказал о свойствах молочной продукции.

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Специалист пояснил, что необходимо опираться на научные исследования, чтобы выяснить, является тот или иной продукт вредным или полезным. Например, молоко богато витамином D, фосфором и кальцием, которые благотворно влияют на кости.

Однако в нем также содержится много молочного жира и насыщенных жирных кислот, сообщает портал Yahoo News Japan. В связи с чем в организме увеличивается уровень «плохого» холестерина, который повышает риск развития атеросклероза.

Ученые провели исследование с участием 2000 добровольцев. Они выяснили, что при употреблении сыра у испытуемых снижалась вероятность появления заболеваний сердечно-сосудистой системы. То же самое касалось молока и масла. Но когда люди начинали злоупотреблять этими продуктами, риск развития болезней наоборот возрастал.