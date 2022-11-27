Семена льна устраняют бляшки в артериях и снижают давление

Исследование показало, что льняные семя и масло обладают многими полезными для здоровья свойствами. Кроме того, они помогают в профилактике хронических заболеваний.

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Ученые установили, что семена льна оказались эффективны для очищения закупоренных артерий. Образование бляшек при их употреблении снизилось на 40%.

Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology, сообщает сербское издание Danas.

Согласно данным, одним из главных составляющих семян и масла льна является лигнан – противовоспалительный полифенол. Именно он борется с последствиями атеросклероза.

Также в составе этих продуктов содержится альфа-линоленовая кислота, которая способствует нормальной работе сердца и помогает при гипертонии. Еще медики отметили, что льняные семена эффективны во время менопаузы, при запорах и диабете.