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1 час назад

Подборка низкоуглеводных ужинов: видео

Мира Маркина

Эти рецепты простых низкоуглеводных блюд не только отлично подойдут для ужина, но и понравятся всей семье. Основу всех рецептов с низким содержанием углеводов составляют овощи, ведь в них мало калорий. Поэтому овощи помогают снизить вес и стабилизируют уровень сахара в крови.

Все рецепты в этом видео включают в себя мясо, рыбу, орехи и яйца. Поэтому их также можно отнести к типу высокобелковых. На приготовление каждого блюда вы потратите не больше 30 минут.

Подробнее о списке низкоуглеводных рецептов смотрите в видео.

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