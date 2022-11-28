Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя есть натощак

Гастроэнтеролог Александра Яковлева перечислила продукты, которые нельзя есть с утра натощак.

Фото: runews24.ru runews24.ru

С утра не стоит пить кофе. Напиток раздражает слизистую желудка и увеличивает выработку соляной кислоты. Из-за этого может возникнуть тяжесть в животе, изжога и расстройство желудочно-кишечного тракта. Поэтому кофе лучше пить после плотного завтрака, рассказал специалист «Доктору Питеру».

Также не стоит начинать завтрак с хлеба или булочек. Быстрые углеводы дают нагрузку на печень и способны повысить уровень инсулина. Сахар могут повысить сухие завтраки и мюсли. Предпочтение лучше отдать крупам.