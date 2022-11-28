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2 часа назад

Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя есть натощак

runews24.ru

Гастроэнтеролог Александра Яковлева перечислила продукты, которые нельзя есть с утра натощак.

Гастроэнтеролог назвала продукты, которые нельзя есть натощак
Фото: runews24.rurunews24.ru

С утра не стоит пить кофе. Напиток раздражает слизистую желудка и увеличивает выработку соляной кислоты. Из-за этого может возникнуть тяжесть в животе, изжога и расстройство желудочно-кишечного тракта. Поэтому кофе лучше пить после плотного завтрака, рассказал специалист «Доктору Питеру».

Также не стоит начинать завтрак с хлеба или булочек. Быстрые углеводы дают нагрузку на печень и способны повысить уровень инсулина. Сахар могут повысить сухие завтраки и мюсли. Предпочтение лучше отдать крупам.

Из напитков стоит отказаться от соков, особенно цитрусовых. Они раздражают слизистую из-за грубой клетчатки и кислот в составе. Негативно влияет на желудок и потребление фруктов натощак.

Еда,Александра Яковлева,
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